Calvados : à vélo, il rencontre 64 maires pour parler d'écologie

Depuis trois mois, Ulysse Blau a parcouru le Calvados à vélo pour aller à la rencontre des élus. Il a interviewé 64 maires, soit un chaque jour, au cours de son périple. Son projet, "La route en communes", a pour but d'en apprendre davantage sur la manière dont chacun d'eux gère les ressources en eau, en énergie et en agriculture, ainsi que la façon dont il s'occupe de ses citoyens au quotidien.

Des nuits chez l'habitant et même chez un maire !

Afin d'avoir les meilleurs résultats possible pour son étude sociologique, les 64 communes traversées ont été tirées au sort, sur les 536 que compte le département. Pourquoi avoir choisi le Calvados comme échantillon ? "Il y a une grande diversité de communes ici : dans les terres, au bord de la mer, des communes immenses comme Caen (Calvados), ou toutes petites comme Périgny (58 habitants). C'est aussi proche de Paris. Le but est d'avoir une idée globale, de voir le Calvados comme une 'France au 1/100e'".

Le cartographie des villes traversées comme terrain d'étude. - Ulysse Blau

Ulysse est parti de Paris à vélo. Le top départ de son projet autofinancé a été donné à Crocy (Calvados), le lundi 15 avril 2019, pour une arrivée à la Vespière, près d'Orbec. Au-delà de l'étude elle-même, ces trois mois étaient aussi une histoire de vie. Cet ingénieur en bioressources, âgé de 27 ans, devait se débrouiller pour trouver un lieu où dormir chaque nuit.

Le choix du logement chez l'habitant était alors le plus judicieux et le moins onéreux. "Je n'ai pas dormi une seule fois dehors. J'avais pris une tente avec moi, mais je l'ai utilisée que trois fois, dans le hangar d'un agriculteur. Certains maires m'ont invité à manger et même à dormir chez eux !"

Ulysse a aussi rencontrer des maires après son périple puisqu'ils n'étaient pas disponibles le jour où Ulysse passait en vélo. C'était le cas ici à Bellengreville. - Léa Quinio

Une synthèse fin octobre

Durant cette aventure humaine, qui a nécessité qu'Ulysse quitte son poste, il a tenu à effectuer toutes les interviews dans les mêmes conditions. Cela lui permettra de rédiger une synthèse concise, disponible et consultable par tous, dans un contexte où l'écologie est de plus en plus au cœur des discussions.

En vue des élections municipales de 2020, le projet tombe bien. Ulysse Blau explique : "on peut éventuellement avoir un impact sur les élections. Le but est simplement que les gens se posent des questions sur leur vie actuelle : comment faire pour boire une eau ou manger plus sainement, et prendre soin de l'environnement ?".

La sortie de sa synthèse est prévue pour le jeudi 24 octobre 2019, sur le site larouteencommunes.fr.

