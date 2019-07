Environnement : collecter des déchets sur un Kayak

Et si vous ramassiez des déchets sur votre… canoë-kayak ? La base nautique Les Pieds dans l'Orne en face du centre commerciale les Rives de l'Orne à Caen (Calvados) organise le mercredi 17 juillet 2019 à 11 heures une grande collecte de déchets. Le principe est simple : différents parcours sont proposés, allant de trois heures à la journée, gratuitement. En échange les participants doivent collecter le plus de déchets possible dans le fleuve et sur les berges.

À partir du jeudi 18 juillet, ces balades "vertes" seront proposées à deux personnes tous les jours de 11h 30 à 13h 30.

Agir à son échelle

Ce concept inspiré des pays du nord, comme le Danemark ou la Suède, amène le public à prendre conscience de la pollution des eaux, fleuves et rivières et l'invite à agir, même à petite échelle.

Inscription sur la page Facebook Les Pieds Dans l'Orne (places limitées).

