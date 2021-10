Évreux. Un vétérinaire de l'Eure ciblé sur les réseaux sociaux après un safari

Les réseaux sociaux ne font pas de cadeaux. Après l'affaire du super U, les photos "trophée" d'un vétérinaire de l'Eure, qui pose à côté d'animaux sauvages morts, font largement réagir. On le voit, notamment, au côté d'un hippopotame, d'un éléphant ou encore d'un lion. Son identité et le numéro de son cabinet ont été dévoilés sur les réseaux sociaux et, depuis, les appels fusent.

L'intéressé n'a pas répondu à nos sollicitations, mais Benoît Grosfils, président de l'ordre des vétérinaires de Normandie, a pu le joindre. "Il m'a expliqué que ces photos venaient d'un site d'un organisateur de safari auquel il a participé en 2008/2009 au Cameroun. Il a assuré qu'il n'y avait rien d'illégal dans ses activités. C'est ce qui comptait pour nous, à l'ordre des vétérinaires", explique le professionnel. Il ne souhaite pas commenter l'aspect moral des actes qui concernent "la vie privée" de son confrère.

Il reconnaît, cependant, que les photos ont pu choquer, d'autant plus que "les vétérinaires sont les premiers défenseurs des animaux", dit-il. La personne incriminée lui a aussi indiqué, à propos de l'éléphant, qu'il l'aurait simplement achevé, alors qu'il était blessé. "C'est sa version des faits et je n'ai pas de raison de ne pas la croire."

"le tribunal de l'internet"

Benoît Grosfils assure qu'à sa connaissance, aucune plainte officielle n'a été déposée. Il indique que l'ordre des vétérinaires se porterait, dans ce cas, partie civile. "S'il est avéré que les choses étaient illégales, nous porterons plainte et nous mènerons une enquête disciplinaire pour savoir s'il a enfreint ou non le code de déontologie. Mais ça ne se décide pas en deux secondes sur internet."

Le président de l'ordre normand déplore "l'emballement" et le "tribunal de l'internet qui va très très vite, avant de connaître les tenants et les aboutissants."

