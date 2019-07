Mise en garde de Pyongyang contre les prochaines manoeuvres entre Séoul et Washington

Tendance Ouest a écrit :

Marion Lotout déclare forfait pour le meeting de Sotteville-lès-Rouen

Elle espérait participer jusqu'à la dernière minute… La perchiste Marion Lotout, locale de l'étape et six fois championne de France, est contrainte de déclarer forfait pour le meeting de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), mardi 16 juillet 2019. Des problèmes aux tendons d'Achille en sont la cause. L'athlète se préserve pour les championnats de France, qui auront lieu du 26 au 28 juillet.

Le 15/07/2019