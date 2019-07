Le Planétarium fête les 50 ans du premier pas de l'Homme sur la lune

Le 20 juillet 1969, le monde entier a les yeux rivés sur son poste de télévision. Et pour cause : les premiers hommes ont marché sur la lune. Le Planétarium Ludiver, situé à Tonneville dans la Hague (Manche), propose jusqu'à fin décembre 2019 une rétrospective sur cette opération hors-du-commun.

Au programme : un parcours ludique ponctué d'illustrations et de photographies, comme celle de la lune en grand format pour connaître ses mers et ses cratères. Des reproductions d'objets qui ont contribué au "storytelling" de cette grande aventure sont également présentées, comme le moule de l'empreinte du premier pas de Neil Armstrong sur cette terre farineuse. On peut aussi voir en vitrine une plume et un marteau… Théo Bisaro, animateur scientifique pour le public du Planétarium Ludiver, nous raconte lequel de ces deux objets retombe en premier sur le sol lunaire :

Des anecdotes insolites dans l'espace

La rétrospective retrace aussi les différentes missions du programme Apollo et les anecdotes saugrenues de ses figures historiques. "Alan Shepard, le premier américain à être allé dans l'espace, avait pris un club de golf dans sa main et a swingué sa balle à des miles et des miles pour la Mission Apollo 14", raconte Théo Bisaro. "C'est peut-être un des plus grands drives de l'histoire. Évidemment, la balle n'a jamais été retrouvée." Au-delà d'une conquête de l'espace en pleine guerre froide, cette opération lunaire aura permis d'améliorer la connaissance scientifique mondiale.

Retrouvez toutes les infos de La Rétrospective : Les 50 ans du 1er pas sur la Lune du Planétarium Ludiver sur ludiver.com.

