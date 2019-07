Aéroport de Caen : les destinations préférées des Normands

Il y a des familles qui voyagent en voiture, d'autres qui optent pour le train, d'autres encore pour une solution économique, en bus low-cost… Certains voyageurs privilégient cependant le confort et la rapidité des voyages en avion. Cet été, pas question de se mettre des limites ! L'aéroport de Caen (Calvados) vous propose des vols pour le sud de la France, la Corse, l'Angleterre ou encore l'Espagne, la nouveauté 2019.

Arrivé à la mi-juillet, le plus grand aéroport de Normandie fait le point sur les destinations qui font fureur. L'île de beauté est l'une des destinations phares, avec quatre points de chute : Ajaccio, Bastia, Figari et Calvi.

Marseille a la cote

Cela fait fureur ! Preuve en est : Ajaccio pointe en tête, avec pas moins de 12 000 passagers entre avril et fin juin. La capitale est aussi la destination la plus desservie sur l'île de beauté, à raison de cinq vols par semaine. Suit Bastia, avec 9 400 passagers. "La Corse est une destination phare pour nous, on a les mêmes tendances que l'été dernier à la même période. La proximité, en deux heures de vol est un atout", se réjouit l'un des responsables de l'aéroport de Caen.

En seulement deux heures, la compagnie Hop ! d'Air France emmène les voyageurs sur l'île de beauté. - Léa Quinio

Hormis l'île de beauté, les compagnies aériennes à Caen ont aussi misé sur le sud de la France comme Toulouse, Lyon, Nice, Marseille. La cité phocéenne est celle qui séduit le plus : 15 800 passagers ont été enregistrés entre avril et fin juin 2019. À croire que les dix heures de voiture qui séparent les deux villes font reculer de nombreux vacanciers ! "Ce qui est surprenant, c'est que les Marseillais viennent à Caen !" indique l'aéroport.

L'Espagne, destination test

Premier test cette année, on trouve également des vols pour Palma de Majorque, en Espagne. Avec seulement un vol par semaine, 3 125 passagers ont déjà emprunté la nouvelle ligne. "Même avec un vol en semaine, ça fonctionne. On espère que c'est prometteur pour la suite."

En 2018, la saison estivale avait atteint un peu plus de 274 000 passagers, leur record. L'aéroport de Caen-Carpiquet espère faire tout autant, voire mieux, cette année.