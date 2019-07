Marchez sur les pas de la 2e Division Blindée du Général Leclerc

La visite commentée, conçue et assurée par Christophe Bayard, professeur d'histoire et de géographie et passionné de la Seconde Guerre mondiale, permet d'aborder l'Histoire in situ. Au départ d'Alençon (Orne), le circuit emprunté par le bus permet de découvrir le chemin parcouru par la 2e Division Blindée dans l'Orne. Il passe par Champfleur, la forêt d'Écouves et Médavy, Carrouges, Écouché, Fleuré, Exmes… avant de rejoindre les lieux stratégiques de la bataille de Falaise-Chambois et de retourner sur Alençon.

Première ville française libérée sous commandement français

La 2e Division blindée créée par le Général Leclerc, composée de Français libres, d'hommes issus de l'armée d'Afrique et de recrutements divers, débarque en Normandie le 1er août 1944 sur la plage d'Utah Beach. Ces 14 500 soldats sont chargés de combattre aux côtés des Américains, sous les ordres du général Patton, et de participer à la libération de Paris.

Dans l'Orne, la 2e Division Blindée a marqué les esprits en libérant Alençon, qui fut la première ville française à avoir été libérée sous commandement français, le 12 août 1944. La visite commentée vous fait revivre sur les lieux cet épisode déterminant de l'Histoire.

Une visite géolocalisée interactive est également proposée par le Mémorial de Montormel sur les lieux phares de la dernière bataille de Normandie, avec l'application Les Trois jours d'Agata.

À l'occasion du 75e anniversaire de la Libération de la Normandie, six visites commentées en bus seront programmées :

• Samedi 20 juillet

• Vendredi 26 juillet

• Jeudi 1er août

• Mardi 6 août

• Mercredi 21 août

• Jeudi 29 août



Départs à 14h place Fosh, retour vers 18h30. Tarifs: 5€. Réservations et renseignements : 02 33 81 60 00. memorial-montormel.org

