Euro 2012 : l'Espagne fait un carton, la France prépare son match face à l'Ukraine

Championne d'Europe en titre, l'Espagne a fait très forte impression jeudi face aux Irlandais. L'équipe ibérique s'est largement imposée (4-0) et a pris par la même occasion la tête de son groupe. Il ne fallait pas rater le début du match. Car dès la 4e minute, Fernando Torrès récupère un ballon mal dégagé par la défense irlandaise et d'une frappe loge la ballon sous la barre de Shay Given ouvrant le score.

L'Irlande, 1er pays éliminé

Son compatriote David Silva l'imite à la 49e minute pour le but du break. Fernando Torrès récidive à la 70e pour un doublé après avoir remporté son duel face au gardien irlandais. Cesc Fabregas parachève l'oeuvre des Espagnols à la 83e minute d'une violente frappe qui frappe le poteau et entre dans le but.

L'Espagne prend donc la tête du groupe C. Car dans le même temps, l'Italie et la Croatie n'ont pu se départager. Les Italiens ont pourtant longtemps mené dans ce match grâce à un coup franc de l'inusable Pirlo. Mais c'était sans compter sur la volonté des Croates et tout particulièrement de Mandžukić qui à la 72e minute crucifie Buffon et permet à la Croatie de recoller au score. Avec ce but, il rejoint Mario Gomez et Dzagoev en tête du classement des meilleurs buteurs du tournoi avec 3 réalisations

"Se lâcher"

Dans ce groupe C, l'Espagne est donc en tête avec 4 points, a égalité de points avec la Croatie. L'Italie se classe 3e avec 2 poins au compteur. Quant à l'Irlande, 0 point, elle est la première équipe éliminée de la compétition.

Aujourd'hui, place aux matchs du groupe D, celui de la France. A 18h, les hommes de Laurent Blanc affrontent le pays hôte, l'Ukraine, premier du groupe après sa victoire sur la Suède. Les Bleus n'ont jamais perdu face aux Ukrainiens. Mais ils devront être vigilants, car ils auront tout un stade entièrement acquis à la cause de leur adversaire du soir.

Une défaite ou un match nul n'anéantiraient pas les chances de la France de se qualifier pour les phases éliminatoires, mais mettraient les Bleus sous pression pour leur dernier match. Le sélectionneur Laurent Blanc a invité ses joueurs à se lâcher dans cette rencontre. A noter que Yann M'Vila pourrait faire son entrée dans la compétition. Dans l'autre rencontre de la poule D, la Suède affronte l'Angleterre à 20h45.

Photo : Antonio Mesa-FFF