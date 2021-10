Rouen. Le fils de Latifa Ibn Ziaten avait inventé son agression

Naoufal Ibn Ziaten, un des fils de Latifa Ibn Ziaten, mère de la première victime du jihadiste Mohammed Merah en 2012, a passé l'après-midi du samedi 13 juillet 2019 en garde à vue pour "dénonciation mensongère de crime ou délit".

Jeudi 11 juillet à 23h, il se présente au CHU de Rouen, avec son colocataire de 25 ans. Ils disent avoir été agressés dans l'agglomération rouennaise, alors qu'ils rentraient à leur domicile en voiture. Dans un premier temps, une source policière avait indiqué que trois personnes, deux hommes et une femme, s'étaient ruées sur eux à leur sortie de voiture, leur portant plusieurs coups. Seulement, les versions des deux supposées victimes sont contradictoires et laissent à penser que l'agression a été inventée.

"L'important c'est que la vérité soit rétablie"

"C'est une agression inventée", a indiqué samedi une source policière. Les deux hommes se seraient en réalité battus entre eux, avant d'inventer plus tard le récit d'une agression. La garde à vue de Naoufal Ibn Ziaten s'est terminée samedi soir. "Il est sorti de garde à vue et il sera convoqué au tribunal" ultérieurement, a annoncé l'avocat de la famille Me Méhana Mouhou. "L'important, c'est que la vérité soit rétablie.", a souligné le conseil dans un bref communiqué à l'AFP, à l'issue la garde à vue.

Pour l'avocat de la famille, ce qui s'est passé est "dramatique" et révèle avant tout la fragilité psychologique de son client. Il parle d'un jeune homme "effondré" qui "par moments", est "en proie à des comportements inadaptés et (que) cette affaire met en lumière la nécessité d'une aide psychologique".

Selon une source policière, ces révélations jettent de "sérieux doutes" sur l'affaire des tags, survenue il y a un mois. Des menaces et des inscriptions à la gloire du tueur jihadiste avaient été découvertes au domicile de Latifa Ibn Ziaten. D'autant que "les tags sont intervenus juste avant que la police ne prévoie de retirer la protection policière" de Latifa Ibn Ziaten, souligne-t-on.

Avec AFP

