Rouen. Logan Fontaine vice champion du Monde de natation

Le Rouennais Logan Fontaine a décroché l'argent sur le 5 km de nage en eaux libres, aux Championnats du monde de natation, à Gwangju, en Corée du Sud. Le nageur Normand de 19 ans a terminé l'épreuve en 53min32, soit 10 secondes derrière le hongrois Kristof Rasovszky, qui l'avait déjà battu aux championnats d'Europe, en Écosse en 2018. C'est la première médaille individuelle dans des championnats du Monde pour Logan Fontaine.

Results after the Men's 5Km - First medal ceremony of the World Championships! 👏👏👏👏

🥇 Kristof Rasovszky 🇭🇺

🥈 @loganat_swim 🇫🇷

🥉 Eric Hedlin 🇨🇦

Congrats, guys! Well done! 💪💪💪@FFNatation @SwimmingCanada @Gwangju2019_#FINAGwangju2019 pic.twitter.com/SaHJzJ4uuc