Montmartin-sur-Mer. Appel à témoins après un accident à Montmartin-sur-Mer

La gendarmerie de la Manche lance un appel à témoins après un accident survenu jeudi 4 juillet 2019 entre 00h15 et 00h30, sur la départementale 20, au niveau du stade de foot de Montmartin-sur-Mer. Un piéton a été renversé et grièvement blessé. Les enquêteurs recherchent "tout renseignement utile" pour identifier un véhicule en fuite impliqué dans cet accident, et circulant entre le Pont de la Roque et Montmartin-sur-Mer.

Les témoins également recherchés

Les gendarmes cherchent aussi à retrouver les personnes qui ont porté secours à la victime - le conducteur d'un tracteur et un usager de la route - ainsi que la personne qui a appelé les pompiers.

Toute personne pouvant apporter son témoignage est invitée à se présenter aussitôt à la communauté de brigades (COB) de Bréhal, qui intervient sur le secteur de Montmartin, ou par téléphone au 02 33 91 37 65.

