Hors Normandie. La tête de Camila Cabello mise à prix dans le clip de Find U Again

C'est dans une courte vidéo, qui n'est pas sans rappeler l'univers de Kill Bill, le diptyque de Quentin Tarantino, que le musicien britannique a choisi de se mettre en scène pour son dernier single Find U Again. Mark Ronson campe le rôle d'un tueur à gages, qui s'est mis en tête d'assassiner Camila Cabello. Celle-ci joue un numéro de cabaret dans un club, le Club Heartbreak, coiffée d'une perruque et habillée d'une robe de sequins.

Find U Again est issu du dernier album du célèbre producteur, sorti en juin dernier. Celui-ci compile toute une série de duos, dont les titres Late Night Feelings avec Lykke Li, ou encore avec Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heart.

Son dernier album, Uptown Funk était sorti en 2015. Il s'est aussi associé avec Diplo sur le projet Silk City.

