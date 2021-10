Rouen. Bonne table à Rouen: Pokaii le petit dernier du quartier Saint-Maclou

Bienvenue chez Pokaii où l'on mange des Poke bowls, plat traditionnel hawaïen, composé de poisson cru servi avec un accompagnement froid. À l'intérieur, tout est frais. Le restaurant a été rénové et décoré à la californienne : blanc, bois et plantes. Un air de vacances plane dans l'air, aidé par la musique sud-américaine qui est jouée en fond.

Des plats sains et frais

Chez pokaii, il est possible de déjeuner sur place ou à emporter. La carte est courte. Je peux choisir entre : l'hawaiian bowl (riz, thon et crudités), le salmon bowl (riz, saumon et avocat), le california bowl (riz, poulet et œuf dur), le veggie bowl (boulgour/quinoa et boulettes vegan), et le bowl à créer moi-même.

D'humeur créative, j'imagine mon propre Poke bowl. Le service est rapide. J'apprécie le frais et le froid des aliments, bien présentés, avec des baguettes au fond de mon bol. Le plat n'est pas trop consistant, donc je choisis de continuer le repas avec un dessert. Au choix : une salade de fruits maison, que je choisis, et un yaourt aux fruits rouges. Les fruits sont à nouveau frais, et leur dégustation est sublimée par un sirop de melon, qui donne beaucoup de pep's au tout.

8 rue du Père-Adam, Rouen. Tarif de tous les bowls : 10,90€. Réservation conseillée le midi. Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 19h à 23h.

