En 140 caractères, Valérie Trierweiler appelle à voter pour l'adversaire de Ségolène Royal lors du second tour des élections législatives. La première dame de France et ses tweets continuent à faire parler et commencent à faire le bonheur des humoristes. A l'image des Guignoles de l'info qui s'en donnent à coeur joie sur le trio Royal-Hollande-Trierweiler.