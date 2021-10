Ouistreham. Ouistreham : les jeunes secouristes sont de retour sur les plages

En juillet et en août, 98% des secouristes sont des jeunes âgés de 18 à 24 ans en moyenne. C'est le premier job de Manon Hellouin, qui vient de passer son BAC ES à Caen. Elle a suivi sur deux ans la formation dispensée par le Centre de formation et d'intervention SNSM de Caen-Ouistreham (Calvados), comme les 23 autres diplômés de la saison 2018-2019. Manon est affectée à la plage du même nom jusqu'au 20 août. Les missions type des secouristes ? "On va dire que 90% du temps, c'est de la bobologie, donc ce sont des petites coupures, des insolations, des coups de soleil quand il fait chaud.", explique Manon Hellouin. Une affaire de polichinelle pour cette nageuse de compétition, qui trouve différents avantages à ce job d'été.

Des diplômes reconnus

Suivre une formation de secouriste, c'est d'abord s'assurer un panel de compétences qui attire les établissements de l'enseignement supérieur. "Ce qui est bien avec la formation de sauveteurs, c'est qu'on passe pas mal de diplômes. Celui de secourisme avec le PSE1 et le PSE2 (Premiers Secours en équipe de niveau 1 et 2), le permis bateau, le CRR (Certificat Restreint de Radiotéléphonie)…", explique Manon Hellouin, qui a suivi la formation du CFI Caen-Ouistreham sur deux années, soit 200 heures par an (400 heures pour une année de formation classique). La SNSM exige de passer six diplômes pour devenir secouriste. "Sans même vouloir devenir sauveteur, ces diplômes sont valorisés dans les études.", raconte-t-elle. "Et après, c'est vrai que c'est un cadre agréable, l'été, au bord de la plage… Je me sens plus utile en étant sauveteuse en mer qu'en étant dans un entrepôt à déplacer des caisses."

Cette formation a permis d'ouvrir les portes des écoles pour Félix Badiali, 24 ans, qui a le rôle de chef de poste depuis trois étés. C'est lui qui manage l'équipe de sauveteurs et qui leur dit d'intervenir en fonction des situations et des besoins. Ce sportif a voulu allier l'utile et l'agréable, tout en gagnant un peu d'argent à côté de ses études. Il a obtenu une Licence en Gestion et Management à Rouen et intégrera à la rentrée un master en ressources humaines à Tours. Bureau et plage font d'ailleurs bon ménage. Son job de chef de poste est assez proche de son futur métier. "On retrouve des similitudes : le management d'équipe, la gestion, le respect d'un planning, la relation avec la mairie, faire respecter le droit du travail.", énumère le jeune chef de poste. Mais pas le temps de se relâcher : muni d'une espèce de talky walky, Félix reste attentif. "C'est une VHF, ça nous permet de communiquer tout le temps entre nous." explique-t-il.

Une formation qui fait grandir

Alors que Félix Badiali semble sûr de son avenir, Manon Hellouin s'est inscrite à Parcoursup sans grande conviction. Elle ne sait pas encore vers quelle filière se diriger. Alors en attendant, elle a prévu de voyager en Australie pendant trois mois et de trouver un job sur place. Poussée par ses parents, cette débrouillarde n'a pas froid aux yeux. "Faire cette formation ça fait aussi grandir, parce qu'on est avec des personnes qui sont plus grandes, qui ont déjà un vécu", raconte Manon Hellouin. "On doit gérer de grosses responsabilités. Et les gens le savent, ils nous reconnaissent et nous respectent en tant que sauveteurs." Cet été, Manon quitte le nid familial et habite avec tous ses collègues sauveteurs à Colleville-sur-Mer. "Et puis, le fait de ne plus loger chez nos parents, de devoir s'occuper de nos courses… Ça fait beaucoup de choses à anticiper quand on n'est pas habitué. Mais c'est bien, ça nous met un petit coup de pied aux fesses." s'amuse la jeune secouriste, décidément prête au grand plongeon.



Les parents et jeunes adultes sont conviés à la prochaine réunion d'information du CFI de Caen-Ouistreham, qui se tiendra le samedi 14 septembre 2019 à 18h, à la Maison des associations, au 8 rue Germaine Tillion, à Caen.