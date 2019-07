Brésil: décès de Joao Gilberto, légende de la bossa nova

"Mon père est décédé. Son combat était noble, il a tenté de conserver sa dignité alors qu'il perdait son autonomie", a écrit Joao Marcelo à propos de l'icône qui vivait ruiné et solitaire à Rio.

Les causes de la mort n'ont pas été précisées.

Guitariste et chanteur intimiste de l'âme brésilienne, il s'est produit sur les plus grandes scènes du monde. Parmi ses nombreux morceaux d'anthologie, figurent Desafinado, Garota de Ipanema, Chega de saudade, Rosa Morena, Corcovado, Aquarela do Brasil.

Depuis des années, Joao Gilberto était pris dans un conflit entre deux de ses trois enfants, son fils Joao Marcelo et sa fille Bebel Gilberto - également musiciens - et sa dernière épouse dont il vit aujourd'hui séparé, Claudia Faissol, une journaliste 40 ans plus jeune que lui et mère de sa fille adolescente.

Bebel et Joao Marcelo accusent Claudia Faissol d'avoir abusé de la faiblesse de leur père et d'avoir provoqué sa ruine.

Fin 2017, sa fille Bebel a obtenu sa mise sous tutelle, alors qu'il n'était plus en mesure de s'occuper de sa santé et de ses finances en raison de sa fragilité physique et mentale.

Beaucoup de Brésiliens l'ont vu pour la dernière fois sur une vidéo en 2015, où il apparaissait, très amaigri et en pyjama, chantant "The girl from Ipanema" à sa petite fille en s'accompagnant à la guitare.

