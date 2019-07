Découvrez les 10 albums les plus vendus en France au premier semestre 2019

Bien que disparu depuis décembre 2017, et après avoir été le meilleur vendeur d'albums en 2018, Johnny Hallyday réussit à se maintenir dans le classement! Trois Cafés Gourmands confirme sa popularité acquise depuis l'été dernier et le cinéma aide les ventes. Depuis le film "Bohemian Rhapsody" sorti fin 2018 et qui retrace la vie de Freddie Mercury de Queen, les ventes d'albums du groupe britannique ont été boostées. Après avoir raflé le golden globes, le BAFTA et l'oscar de la meilleure musique, Lady Gaga cartonne avec la bande-originale " A star is born" , portée par "Shallow" et "Always remember us this way".

1. Les Enfoirés Le monde des Enfoirés (229.100 ventes)

2. Angèle Brol (135.400 ventes)

3. A Star Is Born Bande-originale du film (133.700 ventes)

4. PNL Deux frères (112.600 ventes)

5. Queen The Platinum Collection (103.200 ventes)

6. Kendji Amigo (97.800 ventes)

7. Soprano Phoenix (86.700 ventes)

8. Trois Cafés Gourmands Un air de rien (86.200 ventes)

9. M Pokora Pyramide (77.200 ventes)

10. Johnny Hallyday Mon pays c'est l'amour (71.000 ventes)

[ventes hors streaming]

A LIRE AUSSI.

Billboard Music Awards 2019, les nominations : Ariana Grande, Calvin Harris, Maroon 5...

Les stars de la musique en piste pour les Grammy Awards, rappeurs et femmes en tête

2018: les chiffres des meilleures ventes d'albums en France

Les films musicaux à l'honneur des Golden Globes

Les fans au rendez-vous pour la sortie de l'album posthume de Johnny