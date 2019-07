Du sport sur la plage pour les personnes en situation de handicap

280 personnes en situation de handicap mental ou atteintes de troubles psychiques ont participé à différentes activités sportives sur la plage de Ouistreham, près de Caen (Calvados), mercredi 3 juillet 2019. Venus de 33 établissements spécialisés de toute la Normandie, petits et grands ont pu jouer à des activités sportives dites "classiques" comme le football, le basket, ou le rugby, et d'autres moins connues, comme la sarbacane, le tir laser ou le sandball. Au total, 18 sports différents étaient représentés par des clubs, des comités départementaux sportifs, des ligues ou encore par des bénévoles lors de cette dernière journée Sport Adapté de la saison. L'occasion de sortir des sentiers battus et de prendre confiance en soi.

[Photo1]

Le sport, un moyen de se dépasser

Pratiquer une activité sportive en groupe permet de vaincre ses blocages. "En général, on dit que c'est très bénéfique pour ces personnes", explique Louise Roucher, qui organise ces journées et travaille à la Ligue Sport Adapté de Normandie. "Les éducateurs choisissent des activités en fonction des besoins des personnes en situation de handicap mental ou atteintes de troubles psychiques. Ils emmènent par exemple ceux qui ont besoin de se sociabiliser pour faire du sport collectif."

Car l'intérêt de cette journée Sport Adapté à la Plage, c'est bien le relationnel. "Ça aide aussi pour tout ce qui est cognitif, pour la mémorisation, la compréhension, et puis pour la confiance en soi", poursuit Louise Roucher qui observe des personnes en situation de handicap qui se dépassent à travers le sport. "On a beaucoup de parents qui nous disent ‘notre fils n'est pas capable de faire ça', et moi je leur réponds ‘c'est marrant parce que je l'ai vu monter à six mètres de haut et il n'a pas peur.' "

En plus de relever des défis, les personnes en situation de handicap découvrent un environnement qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de côtoyer. "Ça leur permet de sortir de chez eux, certains viennent de l'Eure et n'ont jamais vu la mer !" s'exclame Louise Roucher. "Ils sont super contents de venir ici. En plus du côté relationnel, cette journée, pour leur bien-être, c'est que du positif." Les personnes en situation de handicap sont invitées à tenter l'aventure lors de trois journées multisports organisées tout au long de l'année par la Ligue Sport Adapté de la région Normandie.

• Lire aussi. Une régate de 38 voiliers pour 100 personnes en situation de handicap

• Lire aussi. En Russie, une ferme thérapeutique lutte contre l'exclusion des handicapés mentaux

• Lire aussi. À Mulhouse, les soirées "inclusives" du "Club 1900" font le plein





A LIRE AUSSI.

En Egypte, le parcours du combattant pour les handicapés mentaux

50 personnes handicapées initiées au tennis de table dans l'Orne

Caen : premier bilan positif du sport sur ordonnance