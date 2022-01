Calvados : "seuls 12% du littoral est protégé"

Quelle est la mission de Rivages de France ?

"Notre association nationale collabore avec le Conservatoire du littoral. Notre but est de fédérer les gardes du littoral qui travaillent sur les sites protégés, ainsi que l’ensemble des gestionnaires d’espaces naturels et lacustres. Nous protégeons des sites essentiellement situés au sein de la bande littorale."

Combien de sites gérez-vous dans le Calvados ?

"Calvados littoral a 15 sites en charge. Les deux plus proches de Caen sont le bois du Caprice à Ouistreham, Colleville-Montgomery et Saint-Aubin-d’Arquenay, et l’estuaire de l’Orne à Amfreville, Ranville, Merville-Franceville, Sallenelles et Ouistreham. Ces sites ont chacun leurs particularités : bois, marais, falaises, dunes, estuaire... Ils sont surveillés par une dizaine de gardes du littoral."

Quels sont les plus fréquentés ?

"C’est Omaha Beach, avec le cimetière américain et ses plages, dont les visiteurs ne se rendent pas toujours compte qu’ilqs sont dans un endroit préservé. Et l’estuaire de l’Orne, également très prisé, surtout le week-end."

En quoi consiste votre travail de préservation ?

"Nous prenons des mesures pour perturber le moins possible les milieux. Par exemple, le nettoyage écologique des plages que nous essayons de 'vendre' aux élus dont les communes en possèdent. Nous prônons ,auprès d’eux et du public, le ramassage manuel des déchets, et nous les invitons à ne pas employer de cribleuses qui pilonnent les plages. Nous travaillons d’ailleurs avec des entreprises d’insertion pour le ramassage manuel. Il faut également savoir que l’érosion côtière est particulièrement importante dans la région : 38% du rivage sont menacés et celui-ci recule."

Cherchez-vous à préserver le littoral de l’urbanisation ?

"C’est l’un de nos objectifs : préserver d’icià 2050, un tiers du littoral français. Sur les 182 kilomètres de côtes du Calvados, le Conservatoire du littoral en protège 22, ce qui représente 12% de son linéaire côtier. Pour y parvenir, nous acquérons des terrains sur le littoral en utilisant notre droit de préemption”.

Comment intéressez-vous le grand public à votre cause ?

"Le gestionnaire des sites, le Syndicat mixte Calvados littoral espaces naturels, organise régulièrement des sorties de découverte de la nature. Et le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de la vallée de l’Orne, à Sallenelles, dispose d’une Maison de la nature pour sensibiliser petits et grands."