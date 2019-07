Lire à la plage : culture et plein air !

Pour l'été, 12 cabanes sont installées sur le littoral par le département qui met à disposition des estivants des milliers de livres gratuitement. Lire à la plage est un concept dont l'ampleur reste unique en France et dont se réjouit Corentin Besnard coordinateur de l'opération. "Nous fêtons la 14e édition cette année de cette manifestation qui vise à promouvoir la lecture. Nous voulons attiser la curiosité des lecteurs et c'est pourquoi notre sélection de livre est très éclectique : on trouvera aussi bien des livres documentaires que des livres de cuisine, des albums jeunesse ou des romans". De nombreuses animations sont également proposées en marge comme des lectures de contes, des jeux de société et des ateliers d'art plastique pour faire de cette opération un véritable rendez-vous familial et convivial !

Pratique. Jusqu'au 25 août, littoral de Seine-Maritime. Gratuit. seine-maritime-tourisme.com

