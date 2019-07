Beauregard : quatre jours de liesse !

Le festival Beauregard célèbre une nouvelle édition avec 38 groupes et artistes en quatre jours de festivités. "Le festival né en 2009 répond vraiment à une demande, souligne son créateur et programmateur Paul Langeois. Il permet aux Normands de voir des artistes nationaux ou internationaux qui ne viennent que rarement en province comme Tears for fears, Gossip, Ben Harper ou Angèle et Lomepal." Ce festival est un rendez-vous intergénérationnel. "Sur chaque journée nous programmons toujours des groupes très différents pour plaire à un public le plus large possible." C'est aussi le moyen de faire découvrir aux différents publics d'autres genres musicaux que ceux vers lesquels ils s'orienteraient naturellement. "De nombreuses animations sont proposées pour assurer quatre jours de fête sans interruption !"

Pratique. Du 4 au 7 juillet, site Beauregard, à Hérouville-St-Clair. 49 à 145€. festivalbeauregard.com

