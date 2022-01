Les stars de l'Euro 2012 sont sur Twitter

Les joueurs de l'équipe de France

Tous les joueurs de l'équipe de France ne sont pas encore adeptes de Twitter (attention aux faux comptes), mais certains, à l'image de Yohan Cabaye ou Olivier Giroud, n'hésitent pas à partager leurs émotions directement avec leurs fans. Même si Laurent Blanc les a mis en garde de ne pas Twitter, quelques bonnes surprises demeurent possibles.

Adil Rami : https://twitter.com/AdilRami4

Blaise Matuidi : https://twitter.com/matuidiblaise

Cédric Carrasso : https://twitter.com/carrasso16

Florent Malouda : https://twitter.com/realflorentm

Gaël Clichy : https://twitter.com/gael_22

Hatem Ben Arfa : https://twitter.com/Benarfaofficial

Olivier Giroud : https://twitter.com/giroudmhsc

Patrice Evra : https://twitter.com/patriceevragmf

Samir Nasri : https://twitter.com/SamNasri19

Yann M'Vila : https://twitter.com/yannmvilafr

Yohan Cabaye : https://twitter.com/ycabayeofficiel

Les stars étrangères

En ce qui concerne les vedettes des autres équipes qualifiées pour l'Euro 2012, la tendance est la même. De plus en plus de joueurs se mettent à tweeter, même si certains, comme Steven Gerrard, sont encore timides et n'ont pas daigné poster le moindre message jusqu'à présent.

Andrés Iniesta (Espagne) : https://twitter.com/andresiniesta8

Andriy Shevchenko (Ukraine) : https://twitter.com/jksheva7

Antonio Cassano (Italie) : https://twitter.com/cassanoofficial

Ashley Cole (Angleterre) : https://twitter.com/ashleycolegmf

Bastian Schweinsteiger (Allemagne) : https://twitter.com/officialbasti

Cesc Fàbregas (Espagne) : https://twitter.com/cesc4official

Cristiano Ronaldo (Portugal) : https://twitter.com/cristiano

Dirk Kuyt (Pays-Bas) : https://twitter.com/dirk_18_kuyt

Fernando Torres (Espagne) : https://twitter.com/torres

Gerard Piqué (Espagne) : https://twitter.com/3gerardpique

Nigel de Jong (Pays-Bas) : https://twitter.com/ndj_official

Rafael van der Vaart (Pays-Bas) : https://twitter.com/rafvdvaart

Robin van Persie (Pays-Bas) : https://twitter.com/Persie_Official

Steven Gerrard : https://twitter.com/steven_gerrard8

"Xavi" (Espagne) : https://twitter.com/XabiAlonso

Wayne Rooney (Angleterre) : https://twitter.com/WayneRooney