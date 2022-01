La gestion des imprévus…

Quelque soit l’aventure, il y aura toujours des éléments non initialement prévus que nous sommes obligés de prendre en compte. Rien que sur la première partie de notre tour du Monde, nous avons énormément modifié notre itinéraire à cause de l’état des routes, de la météo, du retard cumulé à cause de maladies… Pas exemple, pour rejoindre Foz de Iguacu nous sommes passés par le Nord de l’Argentine alors que nous devions restés au Brésil, nous avons pris la route de Potosi en Bolivie alors que nous étions censés directement aller vers La Paz, nous avons dû repiquer vers l’Ouest en direction du Chili car une partie de la route entre Le Lac Titicaca et Cuzco n’était pas pratiquable en bicyclette…

Et, suite au vol dont nous avons été victime au Sud du Pérou, nous avons vécu 1 mois à Lima dans l’attente de nos passeports. A cause de ce petit retard mais également pour raisons de sécurité, nous avons circulé au Mexique par la région de la « Baja California » et donc entrés aux USA par San Diego, encore une chose qui n’était pas au programme… Plein de petits détails qui font que le tour d’origine change très souvent. En effet, malgré nos efforts et le temps passé à organiser cette aventure, il y a et il y aura toujours des choses non attendues que nous devons gérer sur place, en live…

- * -

Puis, à propos de la Chine, n’était pas envisagé ce séjour à Pékin à cause de l’attente des visas russes. A vrai dire, quand j’ai contacté en février dernier une agence pour nous faire faire en même temps les visas mongols, russes et biélorusses, le responsable m’avait indiqué que nous étions obligés d’envoyer en France nos passeports dès notre arrivée en Chine car seule l’ambassade russe en France est capable de nous délivrer nos visas. Il m’avait dit que pour les 3 pays et en prennant un peu de marge, il fallait compter environ 4 semaines d’attente… Nous avions par conséquent commencé à prévoir une petite boucle à l’intérieur de la Chine afin de visiter malgré cette attente.

Ensuite, évènement une nouvelle fois non prévu, j’ai voulu rentrer en France pour voir un proche. Je voulais rester à l’origine une semaine, mais cela nous aurait fait encore perdre une dizaine de jours de plus car il aurait fallu que j’envoie mon passeport une fois de retour en Chine. Il était donc mieux que je reste une quinzaine de jours supplémentaires afin d’obtenir au plus vite les visas pour reprendre la route rapidement. Mais l’ambassade russe en France ayant mis 3 semaines à renvoyer les passeports à cause du nombre important de demandes, des fermetures liées aux 3 ponts de Mai (sur les 3 semaines où j’étais en France, l’ambassade n’était ouverte que 7 jours!) et surtout de leur mépris, nous n’avons pas eu le temps de faire les visas mongols. Nous les avons donc fait faire sur place à Pékin et avec la formule urgence, en moins de 48h il était en notre possession. Evénement bien évidemment non prévu encore une fois, nous avons pris un train en direction de la Mongolie pour rattraper notre retard et surtout parcourir ce pays dans les meilleurs conditions car le climat varie beaucoup en fonction des saisons.

A noter qu’en ce qui concerne la Biélorussie, nous avons annulé notre passage dans ce pays car le prix des visas étaient bien trop élevés pour les quelques jours que nous étions censé y passer. Nous allons donc rejoindre la Lituanie par la Lettonie, et non la Biélorussie.

- * -

Tout cela pour dire que l’organisation d’un tour du Monde, notamment en vélo, est très susceptible de changer en cours de route… Combien de fois avons-nous été bloqué à cause de la météo ? Combien de fois avons-nous annulé une journée de vélo car un de nous 3 n’était pas en forme ? Combien de fois a-t-il fallu faire quelques kilomètres en stop ou bien retravailler notre itinéraire car la route était impratiquable? Combien de fois avons-nous dû finir l’étape de nuit ou dormir à un endroit différent que celui prévu à cause d’un soucis mécanique qui nous a fait perdre 2 heures ? Combien de fois un élément de notre paquetage, alors presque indispensable, est devenu défectueux (panneau solaire, appareil photo, pneu, axe de roue,…) ? Comment pouvions-nous savoir que nous allions rester en stand-by plusieurs semaines à Lima et à Pékin ?…

Contrairement à un voyage en voiture ou en train, nous sommes très dépendant de la météo, de notre état physique, de notre matériel, de l’état des routes, des distances entre les villes ou villages pour ravitailler,… Tout ces détails sont peu voire pas du tout prévisibles, et sur cette aventure il faut gérer presque quotidiennement quelque chose qui n’était pas à l’ordre du jour ! C’est certes « l’aventure » et même si ces difficultés ne sont pas toujours drôles ni de tout repos, elles nous soudent et nous rendent plus fort !

Guillaume - Afghani

—

Photos Spag

