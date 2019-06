Contrôlé avec du cannabis lors de la visite d'État du Havre

Lundi 24 juin 2019 au Havre (Seine-Maritime), un jeune de 20 ans s'est fait contrôler vers 16h30 par un garde mobile sur le parvis de l'Hôtel de ville, sous haute surveillance pour la venue d'Édouard Philippe et Dmitri Medvedev. Dans sa sacoche, l'agent trouve un outillage pour crocheter les serrures et 30 grammes de résine de cannabis. Le jeune prend la fuite, mais n'a pas de chance, puisque dans sa sacoche se trouvait sa carte de transport Lia avec son nom et son adresse. Il a été interpellé le lendemain. En garde à vue, il reconnaît un trafic de stupéfiants depuis un an. Le jeune homme est convoqué devant la justice le 3 décembre 2019.