Le mercure va continuer de grimper en France, une canicule inédite s'installe

Si la météo sera encore instable dans le nord-ouest du pays, le temps sera sec et très chaud ailleurs, avertit Météo France qui a lancé une vigilance orange pour canicule sur 53 départements, dont tous ceux des régions Ile-de-France, Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val-de-Loire.

Après les 37°C atteints lundi à Carpentras, les températures progresseront d'un cran mardi pour entrer dans l'épisode caniculaire proprement dit: 34°C prévus à Paris et Reims, 36°C à Nancy, Metz, Strasbourg, 37°C à Lyon, 39°C à Grenoble. Mercredi, la barre des 40°C sera atteinte à Besançon, Nevers, et le mercure devrait atteindre les 41°C à Clermont-Ferrand ou Lyon.

Cette chaleur, qui devrait encore augmenter mercredi et jeudi, pousse les habitants à chercher les coins d'ombre et les pouvoirs publics au branle-bas de combat face aux risques sanitaires.

Gouvernement mobilisé

Alors que certains membres de l'opposition accusent le gouvernement d'"en faire trop", la ministre de la Santé Agnès Buzyn a assumé mardi cette mobilisation.

"Pour tous ceux qui savent, évidemment on en fait trop, mais si je peux éviter des morts inutiles, je continue à communiquer sur la prévention, c'est nécessaire", a-t-elle déclaré sur LCI.

Les consignes diffusées via des messages à la télévision et la radio ou encore dans les transports et sur les panneaux d'affichage "méritent d'être rappelées", a estimé la ministre.

"Je veux pas en faire trop, mais je ne veux pas qu'on me reproche un jour de ne pas en avoir fait assez", a-t-elle ajouté.

La ministre, qui doit faire une communication sur la situation mardi matin lors du Conseil des ministres, a expliqué qu'elle allait "conseiller" à cette occasion à ses collègues masculins de renoncer temporairement à la cravate.

"La climatisation vous protège mais elle participe au réchauffement climatique, elle utilise de l'électricité, elle participe à notre bilan carbone négatif, et donc on a intérêt à ne pas trop climatiser et à changer notre code vestimentaire", a-t-elle argumenté.

Le ministre de la Transition écologique François de Rugy a par ailleurs annoncé qu'en cas de pic de pollution, plus fréquents lors des fortes chaleurs, les mesures de circulation différenciée seraient désormais déclenchées de façon automatique et "beaucoup plus rapide" en Ile-de-France.

Le dispositif sera par ailleurs plus strict, puisque les véhicules avec une vignette Crit'Air de classe 3 ne pourront plus circuler ces jours-là. Cette mesure concerne les voitures à essence immatriculées avant fin 2005 et les voitures diesel immatriculées avant fin 2010.

Selon la directrice générale d'Airparif, Karine Léger, le seuil d'information pour la pollution à l'ozone devrait être atteint "dès mercredi".

En outre, le stationnement résidentiel sera gratuit dès mardi à Paris en raison de la pollution atmosphérique attendue en lien avec cette canicule, a annoncé la Ville.

Lundi, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a annoncé le report de quelques jours des épreuves du brevet des collèges, qui devaient avoir lieu jeudi et vendredi, afin de "garantir la sécurité des élèves".

"C'est la première fois que nous avons à affronter de telles chaleurs alors qu'il y a des examens", a expliqué le ministre, les précédents épidoses caniculaires qu'a connus la France ayant eu lieu pendant les vacances d'été.

Cette vague de chaleur venue du Sahara ravive le souvenir de l'épisode d'août 2003, qui avait généré une surmortalité de 15.000 personnes sur plus de 15 jours.

L'épisode de cette semaine est sans précédent par son intensité et sa précocité, et ce depuis 1947 et l'établissement de relevés détaillés, souligne Météo-France.

Des pics partout

Dès le milieu de la semaine, des records vont être établis pour un mois de juin voire "localement tous mois confondus". Le jour le plus chaud sera jeudi ou vendredi.

La canicule, qui implique au moins trois jours et trois nuits au-delà d'un certain seuil de température (différent selon les régions), devrait s'étendre au-delà du week-end au moins sur une large moitié du sud-est, indique Etienne Kapikian, prévisionniste à Météo-France. Aucune région ne devrait être épargnée par les pics, y compris le nord-ouest en fin de semaine.

"Ilots de chaleur", les villes souffrent particulièrement, pour cause de sols bétonnés, du manque d'arbres et de l'intensité des activités humaines.

Les pouvoirs publics rappellent la nécessité de boire de l'eau régulièrement, de mouiller son corps et de protéger sa peau. La plateforme d'information "Canicule info service" est accessible au 0800 06 66 66 (numéro vert).

L'annonce de ces fortes chaleurs a provoqué une ruée sur les équipements pour rafraîchir l'air, selon plusieurs distributeurs.

La consommation d'électricité sera "importante", avec une "potentielle pointe de consommation estivale jeudi à 13h", mais l'approvisionnement devrait être assuré sans problème, a indiqué le gestionnaire du réseau à haute tension, RTE.

Selon les scénarios de Météo-France, "le réchauffement pourrait atteindre 2°C à l'horizon 2071-2100" dans le pays par rapport à l'ère pré-industrielle, voire 4°C pour le plus pessimiste, avec des vagues de chaleur deux à trois fois plus nombreuses d'ici au milieu du siècle.

