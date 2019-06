Cambodge: le bilan de l'effondrement d'un immeuble passe à 17 morts

Tendance Ouest a écrit :

Manche: la Confédération Paysanne inquiète pour les abattoirs locaux

La Confédération Paysanne de la Manche s'inquiète de l'avenir des abattoirs manchois : une inquiétude relayée dans un courrier adressé au préfet et au président du conseil départemental. Le syndicat agricole s'inquiète pour l'abattoir Saint-Hilairien, en difficulté, alors que celui de Cherbourg est en sursis et que le projet sur Carentan ne semble pas aboutir ! À l'heure ou la restauration collective est invitée à privilégier les circuits courts, il est urgent de trouver une solution, dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs, qui plus est dans un département d'élevage comme celui de la Manche. La confédération paysanne réclame l'organisation d'une table ronde sur la situation de ces établissements.

Le 20/06/2019