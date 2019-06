Des ostréiculteurs ramassent les déchets sur le littoral calvadosien

"L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt." Cela prend tout son sens lorsque l'on parle des ostréiculteurs. Habitués à récolter leurs huîtres dès l'aube, ils ont vécu une matinée pas comme les autres. Dès 7 heures du matin ce vendredi 21 juin 2019, le comité régional conchylicole a organisé une collecte des déchets sur la côte calvadosienne. Deux équipes de trois personnes étaient réparties sur le secteur Arromanches - Meuvaines, deux autres sur le secteur Meuvaines - Courseulles-sur-mer.

Bouteilles, pots de crème fraîche, filets de pêche…

Les douze ostréiculteurs ont rempli environ 20 paniers en trois heures. Bilan : 1/3 des déchets sont liés à leur activité, les 2/3 restants étant des détritus venant de la pêche ou des touristes. "On a ramassé des crochets et poches d'ostréiculteurs, des bouteilles, filets de pêches, couches de bébé, des pots en plastique, des jouets d'enfants et même une seringue.", explique, désabusé, Marc Vivier, ostréiculteur et membre du comité organisateur.

Des pots de crème, des couches de bébé ou encore des pneus ont été retrouvé sur le littoral. - Léa Quinio

Cette initiative vertueuse, que le comité espère développer trois à quatre fois par an, entre dans le cadre d'une démarche écologique. Les professionnels savent pertinemment que leur activité peut occasionner des déchets. En revanche, les ramasser, c'est autre chose. Et tous ne semblent pas être à la page dans le département. "80% des gens de la profession s'en fichent. L'État et les collectivités nous aident à reconquérir les eaux du littoral, on doit aussi prendre nos responsabilités et être propres.", indique Christophe Levêque.

Une amende pour les pollueurs ?

Si certains ostréiculteurs sont sensibles à la question de la protection de l'environnement, "car nos huîtres en sont tributaires" glisse Christophe Levêque, d'autres ne se sentent pas concernés. Que faire ? "On va faire passer des textes pour imposer cela à tous les ostréiculteurs et que ceux qui ne participent pas payent une amende ou une taxe. Cela sera fait pour le mois de septembre." promet Marc Vivier.

Des dizaines de bouteille en verre ont été ramassés. - Léa Quinio

"Il n'est pas question que des enfants se blessent avec nos crochets ou nos poches cet été.", conclut Christophe Levêque. En tant qu'utilisateurs et professionnels du milieu, ils se doivent d'être irréprochables. Tous.

A LIRE AUSSI.

Les huîtres à Noël: combien de chromosomes dans vos assiettes ?

Au large de l'Italie, la pêche au plastique dans l'Adriatique

L'ormeau sauvage, un met rare et méconnu pour les tables de fête