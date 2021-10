Alençon. L'Orne célèbre (en avance) la fin de la Bataille de Normandie

Pour cet anniversaire, on ne peut pas parler de commémoration, mais plutôt d'évocation de la seconde guerre mondiale. Le programme se veut ludique avec défilé de voitures d'époque, notamment militaires. Mais ce sera aussi avec reconstitutions, bal avec musique d'époque. Et même un feu d'artifice.

Des animations gratuites jusqu'à 23h

La journée du samedi 22 juin sera ponctuée par deux défilés de véhicules d'époque à travers les rues d'Alençon, le premier le matin, vers 11h, place la Magdeleine. La manifestation ouvrira au quartier Lyautey à partir de 14h, avec la reconstitution de campements de l'époque de la Résistance. Le second défilé dans les rues de la ville aura lieu vers 17h. La journée se conclura à Lyautey par des concerts et bal sur de la musique d'époque, et par un feu d'artifice à 23h. Écoutez Christophe Bayard, l'une des cautions historiques de cette manifestation :

Durant cette journée du samedi 22 juin, une exposition historique inédite L'orne, été 44 sera également présentée au Conseil départemental. Une conférence sur la Bataille de la poche de Chambois est organisée pour l'occasion.

