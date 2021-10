Caen. Municipales 2020 à Caen : revoilà Martine Frémont

"Depuis 2008, le contexte a beaucoup changé, l'influence des partis est moins prégnante. Je l'avais pressenti, à l'époque." constate Martine Frémont. Ancienne conseillère municipale de Caen (Calvados), elle avait dénoncé en 2016 les "petits arrangements" et "intimidations" qu'elle avait constatés ou subi pendant le mandat de Brigitte Le Brethon, avant d'abandonner la politique.

La situation d'aujourd'hui l'encourage à revenir dans la course à la mairie, tout comme l'arrivée de l'écologie au cœur des débats. "Tout le monde sent que l'on est au bord du gouffre. On parle beaucoup des jeunes, mais c'est important que des personnes qui ont un peu d'expérience puissent les accompagner." poursuit celle qui est traductrice, de profession. Le possible parachutage de la ministre Élisabeth Borne à Caen a fini de la convaincre : "Ça dépasse les bornes !".

Écologie et liberté d'entreprendre

"Centriste dans l'âme", Martine Frémont préfère le terme de liste "centrée" sur de grands principes philosophiques. "Je suis très attachée à l'écologie appliquée à l'environnement et à notre nature humaine." dit-elle, des valeurs qu'elle ne retrouve pas dans La République en Marche. "Admirative" de l'action de certains écologistes comme José Bové ou Eva Joly, elle se dit cependant attachée à la liberté d'entreprendre, incompatible selon elle avec certains Verts, classés à gauche.

Martine Frémont assure avoir déjà pris des contacts, pour constituer une éventuelle liste. "Pas de grands noms" de la politique, mais "des soutiens de poids" qui ne souhaitent pas s'exposer pour le moment. Pour se présenter, il faudra trouver une cinquantaine de noms. "J'ai repris contact avec d'anciens co-listiers qui m'encouragent. Mais il va falloir se retrousser les manches."

Contact : martinefremontcaen2020@orange.fr

