Prix de Diane: Channel, nouvelle princesse de Chantilly

Tendance Ouest a écrit :

Football : Manu Imorou annonce son départ du SM Caen

Quelques minutes après la prolongation de Jessy Deminguet sous les couleurs du SM Caen, Manu Imorou a de lui-même annoncé son départ sur son compte Twitter. Le défenseur béninois était arrivé en 2014 au club normand et arrivait à la fin de son contrat. "Je suis peiné de laisser ce club en Ligue 2. J'ai honte de ne pas avoir su mieux faire pour que Caen puisse enchaîner une sixième saison en Ligue 1. J'espère qu'il retrouvera l'élite le plus rapidement possible.", a-t-il déclaré.

Le 13/06/2019