Nouvelles violences envers des surveillants au centre de détention d'Argentan

Nouvelle série d’agressions envers les personnels pénitentiaires au centre de détention d’Argentan. La semaine dernière un détenu qui avait agressé un surveillant a provoqué une bagarre générale. Le soir même

un détenu était monté sur le toit de la prison avec des boules de pétanque. L’administration avait dû faire appel à une brigade d’intervention spécialisée.

Ce mercredi 6 juin, un détenu sous l’effet de médicaments a donné des coups de poings au visage d’un surveillant sans raison apparente. Dans les deux cas les surveillants ont été hospitalisés, l'un est sous trithérapie après avoir été en contact du sang.

Le syndicat FO pénitentiare réclame un régime différencié entre les détenus violents et les autres qui subissent la règle du plus fort, et dénonce un défaut d’encadrement et de gestion de l’établissement. Des discussions sont engagées avec la direction.

Ecoutez Emmanule Baudin du syndicat FO pénitentiaire évoquer ce deux agressions.