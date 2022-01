Les huîtres de La Calvadosienne

Tous les jours du lundi au samedi, vous pouvez commander ou déguster sur place les huitres de La Calvadosienne. Directement du producteur au consommateur, vous trouvrez des produits ultra-frais. Dans la boutique, il y a aussi des produits normands d'épicerie fine pour un moment gourmand.

Vous pouvez aussi profiter de la visite guidée où vous sera expliquée la vie d'une huitre et sa culture. Les visites sont organisées du lundi au vendredi. Réservations et tarifs au 02.31.21.06.24 et sur www.calvadosienne.fr

Du vendredi 8 au dimanche 10 juin, ce sont les Journées de la mer. A cette occasion, profitez d'une visite gratuite de la Calvadosienne. 1ère visite à 8h15 au départ du parking de la Calvadosienne à Meuvaines. 2e visite à 9h15.

Plus d'infos auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer au 02-31-43-16-35 et sur www.agissons.developpement-durable.gouv.fr

Ecoutez Brigitte nous présenter ces produits: