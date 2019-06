Macron aux Sables-d'Olonne pour honorer les sauveteurs de la SNSM

Tendance Ouest a écrit :

Armada 2019 : la patrouille de France confirmée dimanche

La patrouille de France a confirmé son passage sur l'Armada de Rouen, dimanche 16 juin entre 11h15 et 11h45 pour la Grande parade. Elle arrivera par l'est et survolera la Seine jusqu'à la Bouille avant de refaire un passage dans l'autre sens.

