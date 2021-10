Basket. Le RMB est en finale de play-offs

C'est une belle page de l'histoire du club que sont en train d'écrire les joueurs du Rouen Métropole Basket. Une page inédite, même, alors qu'ils se sont qualifiés pour leur première finale des play-offs d'accession à la Jeep Élite en s'imposant par deux fois contre Gries-Oberhoffen. Le vendredi 7 juin, d'abord, sur le parquet du Kindarena avec une victoire sur le score de 96-84, puis lors du match retour le lundi 10 juin, cette fois sur le parquet de Gries-Oberhoffen dans un match qui fut nettement plus serré (78-74) mais que les Rouennais ont su gagner.

Rouen à deux matches

de retrouver l'élite

Après Blois en quart de finale, c'est donc un deuxième adversaire qui tombe sous les assauts rouennais et qui permet aux joueurs d'Alexandre Ménard de voir d'encore un peu plus près une éventuelle montée en Jeep Élite. Mais pour cela, les Normands devront batailler contre un autre adversaire qui reste encore à déterminer. En effet, si Orléans a remporté le match aller de sa demi-finale sur son parquet, c'est Saint-Chamond qui s'est adjugé le match retour. À égalité dans cette série, les deux équipes se rencontrent donc une dernière fois le jeudi 13 juin pour déterminer qui se qualifiera en finale.

Ainsi, en cas de qualification d'Orléans, les Rouennais disputeraient le match aller dans le Loiret le dimanche 16 juin avant de recevoir au Kindarena le mercredi 19 juin, car Orléans avait terminé la saison régulière en meilleure position, à la deuxième place quand Rouen finissait quatrième. Par contre, en cas de qualification de Saint-Chamond, le math aller aurait lieu au Kindarena de Rouen et le match retour à Saint-Chamond (l'équipe avait fini sixième du championnat). En cas de belle pour attribuer ce dernier billet pour la Jeep Élite, celle-ci serait disputée le dimanche 23 juin chez la mieux classée des deux formations.