Neuf enfants et trois jihadistes remis à la justice française par la Turquie

Tendance Ouest a écrit :

Caen : Tous en Scène et le BBC fêtent la musique avant l'heure

Le Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) donne carte blanche aux élèves de l'école Music'Hemann et aux scolaires du collège de Bretteville sur Laize et de Valambray pour Tous en Scène, les 14 et 15 juin 2019 à 20 heures. Encadrés de professionnels, ces jeunes amateurs – guitaristes et claviéristes – reprendront les tubes de la pop et du rock français et anglo-américains. Au programme : Muse, Brigitte, Joe Satriani, Phil Collins et bien d'autres. Tarif : 6 euros. Gratuit pour les moins de 6 ans. Réservations au : 02 31 47 96 13.

11h33