Beau plateau au Jump'in de Deauville

835 chevaux venus de Normandie et de Bretagne mais aussi des Pays de la Loire et même d'Alsace, d'Aquitaine et de Corse fouleront la grande piste en sable du Pôle international du Cheval dès 8h vendredi.

4 prix sont au programme, dont le Grand Prix FITECO dans l'après-midi. A noter la présence d'Alexis Gautier sur son crack Helios de la Cour II, de Nicolas Delmotte, Patrice Delaveau, et du Normand à qui rien ne résiste en ce moment, Mathieu Billot. Le plateau devrait être encore plus relevé dimanche pour le Grand Prix de la Ville de Deauville.