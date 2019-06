Après 137 ans, la Sagrada Familia obtient son permis de construire

Tendance Ouest a écrit :

Armada : vers une annulation des concerts, pas de feu d'artifice

La soirée de concerts du vendredi 7 juin 2019 à l'Armada de Rouen (Seine-Maritime) pourrait bien être annulée. Le groupe Girly Swing est d'ores et déjà déprogrammé. La Région, qui organise les concerts, décidera avec le bulletin météo de 14h de maintenir ou non le concert de Deluxe. Le feu d'artifice, lui, est annulé et le pont Flaubert ne se lèvera pas ce soir pour laisser passer les navires, notamment le Belem.

