La France mène 3-0 à la mi-temps de son match d'ouverture du Mondial féminin

Un an après le sacre des hommes de Didier Deschamps, c'est l'attaquante Eugénie Le Sommer qui a rapidement libéré les Bleues en ouvrant le score dès la 9e minute.

Sur un bon débordement de la capitaine Amandine Henry, sa coéquipière à l'Olympique lyonnais, Le Sommer a parfaitement surgi dans la surface pour envoyer une puissante frappe du droit sous la transversale.

Les Françaises ont ensuite pris le contrôle du jeu et ont largement dominé cette première mi-temps, au terme de laquelle elles auraient pu mener plus largement, notamment avec un but refusé après l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Wendie Renard, la plus grande joueuse de la Coupe du monde (1,87 m), a ensuite frappé par deux fois de la tête sur corner: 35e, 45+2.

Le match avait pourtant commencé avec un choix inattendu de la sélectionneuse Corinne Diacre, qui a décidé de laisser sur le banc sa titulaire habituelle en attaque, Valérie Gauvin, au profit de Kadidiatou Diani. Selon plusieurs médias, la décision est due à des retards de l'intéressée à l'entraînement.

Lors de cette Coupe du monde en France, les Bleues, dans le groupe de la Norvège et du Nigeria, rêvent d'un premier sacre international.

A LIRE AUSSI.

Ligue des nations - Les Bleus giflés aux Pays-Bas, la qualification s'éloigne

France-Thaïlande: les "Bleues B" se rodent, sans briller

C1 dames: Lyon en course pour le quatre à la suite

Football (Féminin) : La France vient difficilement à bout du Chili à Caen (1-0)

Les Bleues gagnent leur ultime test avant le Mondial, un oeil sur l'infirmerie