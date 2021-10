Hors Normandie. Séjour tout-compris pour 4 personnes au Puy du Fou à gagner!

Cette semaine, gagnez votre séjour pour 4 en pension complète au Puy du Fou, 2 jours et 1 nuit comprenant :

Les entrées Grand Parc 2 jours, le spectacle nocturne " Les Orgues de Feu ", le dîner et le petit déjeuner dans le restaurant thématisé " L'Atrium ", la nuit dans l'hôtel thématisé " La Villa Gallo-Romaine ", des coupons restauration pour les déjeuners sur le parc (le midi).

L'occasion de découvrir :

- Le spectacle " Les orgues de feu " : Chaque soir, sur le vieil étang du Puy du Fou, les musiciens romantiques apparaissent dans leurs costumes de lumière et font danser muses et farfadets dans une symphonie fantastique d'eau et de feu.

- Le " Premier Royaume " la nouvelle création du Puy du Fou :Au 5 ème siècle, en pleine chute de l'Empire Romain tout juste ravagé par les hordes d'Attila, accompagnez Clovis, le célèbre roi Franc ! Au fil de ses conquêtes, découvrez les doutes de ce grand stratège partagé entre les traditions ancestrales de son peuple et la voie nouvelle qu'il pourrait choisir pour fonder le premier royaume !

- Mais aussi Le Signe du Triomphe, Les Vikings, Le bal des oiseaux fantômes, Le dernier Panache, Mousquetaire de Richelieu, Le secret de la lance, Le Mystère de la Pérouse.

Retrouvez tous les spectacles et les secrets du Puy du Fou sur puydufou.com

Tirage au sort vendredi 14 juin 2019 entre 8h30 et 9h dans Normandie Matin.