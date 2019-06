Brésil: Neymar forfait pour la Copa America en raison de la "gravité" de sa blessure

Le milieu de terrain, sorti en cours du match amical contre le Qatar (2-0) mercredi à Brasilia, souffre "d'une rupture ligamentaire au niveau de la cheville droite", a annoncé la Fédération brésilienne (CBF).

"En raison de la gravité de la blessure", le N.10 "ne sera pas rétabli" pour le tournoi (14 juin-7 juillet) sur lequel il comptait beaucoup pour sauver sa saison tronquée par les blessures et les scandales avec le PSG.

Le staff de la Seleçao "commencera à chercher un remplaçant à partir de jeudi", a conclu le communiqué.

"Ney", le joueur le plus cher de la planète (222 M EUR), a déjà raté près de trois mois de compétition, dont les 8es de finale de Ligue des champions importantissimes pour son club, après s'être blessé au pied droit... le même qui a subi une opération en 2017.

En janvier, le PSG avait choisi "un traitement conservatif", plutôt que l'opération, pour rétablir sa star pour la fin de saison et la Copa America. Diagnostic perdant, car s'il a pu finir le Championnat, Neymar ne portera pas le maillot auriverde cet été.

Le joueur traverse une période très difficile, après une plainte pour viol déposée début juin à Sao Paulo par une jeune Brésilienne qui l'accuse d'avoir abusé d'elle dans un hôtel à Paris. Le joueur clame son innocence et se dit victime d'un "piège".

"Aujourd'hui je joue un des matches les plus difficiles de ma carrière, si ce n'est le plus difficile (à cause des circonstances)", a écrit Neymar sur son compte Instagram avant l'amical contre le Qatar, au cours duquel il est sorti blessé à la 17e minute, après un tacle d'un joueur qatarien.

Fin mai, le sélectionneur Tite lui a retiré le brassard de capitaine de la Seleçao, après qu'il a mis un coup au visage d'un spectateur lors de la finale perdue de Coupe de France, ce qui lui a aussi valu trois matches de suspension ferme, plus deux avec sursis.

Fin avril, Neymar s'est aussi vu infliger une suspension de trois matches en Ligue des champions pour avoir insulté sur les réseaux sociaux les arbitres au soir de l'élimination en 8es contre Manchester United. Mais entre sa blessure et ses suspensions, quand reprendra-t-il la prochaine saison?

A LIRE AUSSI.

Neymar: le spectre d'une longue indisponibilité inquiète le PSG

Ligue des champions: le PSG se prépare au grandez-vous de Manchester sans Neymar

Paris SG: Neymar évite l'opération, objectif quarts de la Ligue des champions

Copa America-2019: douleur au genou pour Neymar, qui écarte "toute blessure grave"

Neymar sous pression, le Brésil en ébullition