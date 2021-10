International. Trump à Londres attaque l'Union européenne

Donald Trump en visite d'État à Londres, mais toujours égal à lui-même... Avant d'atterrir, lundi 3 juin, il insulte par tweet le maire Sadiq Khan : "Sadiq Khan me rappelle le très stupide et incompétent maire de New York, de Blasio." Le président des Etats-Unis avait ensuite rendez-vous avec Theresa May ; la veille, il avait déclaré à la presse que l'Angleterre devait faire le Brexit sans accord, et ne pas payer ce qu'elle doit au budget de l'UE pour la période de transition.

En Normandie

Compte tenu des mépris dont Trump l'avait criblée en 2018, May n'était pas à l'aise pour l'accueillir... D'autant qu'il venait de proclamer que pour la remplacer, l'instable ultralibéral Boris Johnson était le plus indiqué : "Boris serait excellent !". Par ailleurs, Trump menace le Royaume-Uni de représailles si ce pays persiste à ne pas obéir aux injonctions américaines contre la firme chinoise Huawei. Lundi 3 juin, il déjeunait avec la reine Elizabeth au palais de Buckingham, pendant que des dizaines de milliers de Londoniens le conspuaient dans les rues. Avant de rendre en Normandie pour le 75e anniversaire du D-Day.

