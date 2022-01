Législatives 2012 : Philippe Lailler, candidat du Modem dans la 1ere circonscription du Calvados

Agé de 51 ans, il est candidat dans la 1ere circonscription du Calvados, et représentera le Modem. Philippe Lailler est par ailleurs pharmacien à la Grâce de Dieu, à Caen."Il faut tout mettre pour créer de l'emploi, des entreprises et développer la formation. Et il faut battre Philippe Duron, car la région se casse la figure avec cette homme là", a-t-il affirmé.



Le premier tour des élections législatives est fixé au dimanche 10 juin prochain. La première circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivants : Canton de Caen-1, Canton de Caen-2, Canton de Caen-3, Canton de Caen-8, Canton de Caen-9 et Canton de Tilly-sur-Seulles. Le député Philippe Duron (PS) en est le candidat sortant.