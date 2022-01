Législatives 2012 : Philippe Duron, candidat PS dans la 1ere circonscription du Calvados

Agé de 64 ans, il est candidat dans la 1ere circonscription du Calvados, et représentera le Parti socialiste. Philippe Duron est le député sortant de cette circonscription. Il est par ailleurs professeur agrégé d'histoire, mais aussi maire de Caen et président de Caen la mer, la communauté d'agglomération. "Les Normands et les Caennais ont voté majoritairement pour François Hollande le 6 mai dernier. Ils doivent aujourd'hui donner une majorité s'ils veulent que le changement puisse se prolonger au delà du 17 juin. Je serai le député qui apportera son soutien à François Hollande", a-t-il notamment indiqué.



Le premier tour des élections législatives est fixé au dimanche 10 juin prochain. La première circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivants : Canton de Caen-1, Canton de Caen-2, Canton de Caen-3, Canton de Caen-8, Canton de Caen-9 et Canton de Tilly-sur-Seulles.