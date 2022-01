Législatives 2012 : Rodolphe Thomas, candidat du Modem dans la 2e circonscription du Calvados

Agé de 49 ans, il est candidat dans la 2e circonscription pour le MoDem. Garagiste de profession, il est maire d'Hérouville-Saint-Clair depuis 2001 et conseiller général depuis 2008. Il a déjà été député de cette circonscription entre 2002 et 2008. "Je serai un député de proximité grâce à mon expérience en tant que maire, et aussi de cinq ans en tant que député. J'ai toujours était force de propositions au sein de l'agglomération", a-t-il notamment fait savoir.

Le premier tour des élections législatives est fixé au dimanche 10 juin prochain. La deuxième circonscription du Calvados est l'une des six circonscriptions du département et comprend les cantons suivants : Caen-IV, Caen-V, Caen-VI, Caen-VII, Caen-X, Troarn.