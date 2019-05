Ces animaux n'attendent que vous

Le refuge de Verson ouvre ses portes ce week-end et compte à cette occasion mettre en avant les "doyens" des lieux, qui attendent d'être adoptés depuis plusieurs mois, comme Chaussette (ci-contre). Indépendante, l'association ne vit en effet que par les dons, financiers ou en nature. Les dépôts de croquettes, friandises, arbres à chats, litière ou autres couvertures seront donc les bienvenus. Le refuge recherche également des bénévoles qui apportent affection et bien-être aux animaux. "L'accueil d'un animal doit être un acte réfléchi et préparé par tout le foyer" rappelle la SPA de Verson, qui précise que les frais d'adoption s'élèvent à 170€ pour un chien, 200€ pour un chiot de moins de 10 mois, 160€ pour un chat ou un chaton et 50€ pour les pensionnaires âgés.

Pratique. Samedi 1er et dimanche 2 juin à la SPA de Basse-Normandie à Verson. Tél. 02 31 08 00 75.

