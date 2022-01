Le Quai 52, la nouvelle adresse de la place Courtonne

Dans un style bien différent, faisant plus largement écho aux canons de la brasserie classique, cette nouvelle adresse propose une carte complète, aux accents originaux.



Terrasse très agréable

Jugez vous-mêmes : parmentier d’andouillette à la graine de moutarde, croquant d’agneau confit aux saveurs du Magrheb ou encore assiette quai-bab. Entre autres. Les “côtes cœur” de la maison valent également le détour : côte de cochon épaisse au poivre séchouan, cote de canard grillée au parfum de gingembre ou encore côte de saumon aux saveurs indiennes.

J’ai opté pour le menu du jour à 14,90 ¤ et ses trois plats. L’entrée en matière s’est déroulée en douceur à l’aide de trois croustillantes croquettes de viande, avant de me délecter d’un mélange de poissons blancs à la provençale.

A la carte ce jour-là, la langue de bœuf à la camarguaise accompagnée de purée, faisait également bonne figure. Une mousse au chocolat et sa meringue ont ensuite parfaitement ponctué cette petite escapade culinaire.

La large terrasse, exposée au sud et à l’abri de la circulation automobile, constitue un autre atout. Sans oublier l’amabilité du couple qui vient de reprendre l’affaire.

Pratique. 1 rue des Prairies Saint-Gilles.