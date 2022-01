Cinema : les sorties DVD et blu-ray de la semaine

LA VERITE SI JE MENS 3 avec Richard Anconina, Bruno Solo et José Garcia :



Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos chaleureux amis ont migré du Sentier moribond à la banlieue florissante d’Aubervilliers… Là où les vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de jeunes grossistes chinois courageux et dynamiques… La petite bande est toujours aussi soudée, solidaire que lors des épisodes précédents, et la vie suit son cours, au gré des petits évènements familiaux et des affaires.

Dov semble toujours frivole, Eddie entreprenant, Yvan transi, Karine désinvolte, Sandra résolue, Chochana naïve, Serge irresponsable et mythomane. Quant à Patrick, il est amoureux et l’heureuse élue est loin d’être facile d’accès.

Tout irait pour le mieux jusqu’à ce qu’un vent mauvais apporte son lot d’adversité compromettant sérieusement la cohésion du groupe. Succomberont-ils sous l’orage à la zizanie, ou bien, une fois de plus, à force d’entraide, de ruses et d’habileté, triompheront-ils de la crise avec panache ?

4.613.791 entrées en France pour al vérité si je mens 3.



Disponible en DVD à partir de 15.99€

Disponible en Blu-Ray à partir de 19.99€



THE DESCENDANTS avec Georges Clooney :



Un riche propriétaire foncier recherche, avec ses deux filles, l'amant de sa femme dans l'espoir de garder sa famille unie.



Disponible en 2 Editions DVD à partir de 19.99€

Disponible en 2 Editions Blu-Ray à partir de 24.99€



L'AMOUR DURE TROIS ANS avec Louise Bourgoin :



Marc Marronnier, critique littéraire le jour et chroniqueur mondain la nuit, vient de divorcer d’Anne. Il est sûr à présent que l’amour ne dure que 3 ans. Il a même écrit un pamphlet pour le démontrer mais sa rencontre avec Alice va renverser toutes ses certitudes.

Disponible en 2 Editions DVD à partir de 15.99€

Disponible en 2 Editions Blu-Ray à partir de 24.99€