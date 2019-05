Major son, moderne et vintage

Mesdames, Messieurs, voici un duo tout frais, tout nouveau. La french touch va se faire remarquer avec cette formation composée de Léandre et Johan. Les deux français viennent de sortir leur 1er single "Back In Town". Un titre aux influences électros, avec des références aux légendes du rock. Johan est aux platines et Léandre à la guitare pour un résultat est très classe, moderne et vintage, dans un univers très cinématographique. Léandre est loin d'être un inconnu dans le milieu. Avant de lancer ce duo, il était le guitariste de nombreux artistes sur scène. Le pari est réussi, avec un vrai sens de la mélodie qui en fait une musique addictive.

