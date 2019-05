[Tendance Live Granville] Les Frangines, les voisines idéales

Le public a découvert Les Frangines, qui ne sont pas sœurs, en première partie du groupe de l'année, Trois Cafés Gourmands. Anne et Jass, pour Jacinthe, sont simples, heureuses, lumineuses et tellement fraîches dans ce monde, parfois, de brutes siliconées. Comme beaucoup d'autres, elles ont utilisé Internet pour se faire connaître et remarquer. Elles ont bien fait. Repérées, elles ont rapidement été signées par un label. Puis, l'ami Vianney a mis la main à la guitare. Il a composé et coécrit la chanson "Donnez-moi"qui fonctionne à merveille. Les deux jeunes femmes qui jouent de la guitare, composent et écrivent la majeure partie de leurs titres. Leur premier album sortira le 21 juin prochain. Les Frangines, souriantes et dynamiques, ressemblent à des voisines idéales...

