Lautner, les amis d'enfance

Deux amis d'enfance, Sacha et Axel, forment Lautner. Depuis le collège, ils se retrouvent ensemble pour chanter après les cours, pour jouer de la musique et interpréter des reprises. L'un joue de la guitare, l'autre du violon. Leur producteur, Roberto Cuierlo, est celui qui a, entre autres, produit les comédies musicales Les trois mousquetaires et Robin des bois. Leur compositeur est John Mamann, l'un de coach assistant de Pagny dans The Voice, et surtout l'un des compositeurs de de Florent Pagny et Pascal Obispo. La chanson qui tourne actuellement en radio J'ai pas les mots a été écrite par Sophie Tapie. Autant vous dire, sans trahir de secret, qu'il y a du beau monde pour encadrer le duo.

